Дрони-камікадзе широко використовують у війні в Україні, а також на Близькому Сході

Північна Корея провела випробування власних дронів-камікадзе, після чого лідер країни Кім Чен Ин віддав наказ про масове виробництво цього озброєння. Про це повідомили інформаційна агенція Reuters та телеканал Sky news з посиланням на Центральне телеграфне агентство Кореї.

Зазначається, що на початку 2024 року Кім Чен Ин активно керував випробуваннями безпілотників-смертників, технічну допомогу для розробки яких могла надавати Росія. Подібне озброєння широко використовується у війні в Україні, а також на Близькому Сході.

«(Кім) наголосив на необхідності якомога швидше побудувати систему серійного виробництва і перейти до повномасштабного масового виробництва», – повідомило Центральне телеграфне агентство Кореї.

Північнокорейський диктатор сказав, що конкуренція за використання безпілотників у військових цілях прискорюється в усьому світі, і військове керівництво країни, ймовірно, визнає їхній успіх у конфліктах різного масштабу.

Військова співпраця КНДР та Росії

11 листопада Північна Корея і Росія ратифікували угоду про всеосяжне стратегічне партнерство, яку Владімір Путін та Кім Чен Ин підписали в червні цього року. Угода, зокрема, містить пакт про взаємну оборону.

У жовтні Кирило Буданов повідомив, що КНДР допомагає росіянам в обмін на технології для тактичної ядерної зброї малої потужності та систем запуску підводних ракет. Натомість Північна Корея висилає в Росію солдатів та снаряди для війни в Україні.

23 жовтня Головне управління розвідки зафіксувало прибуття північнокорейських військовослужбовців у Курську область. Повідомлялось, що Росія планує втягнути у війну проти України приблизно 12 тис. військових з КНДР, серед яких 500 офіцерів і три генерали.

5 листопада міністр оборони України Рустем Умєров підтвердив, що українські війська мали «маломасштабні зіткнення» з північнокорейськими військами у Курській області. Очікується, що на Курському фронті протяжністю близько 1500 км розгорнуть п'ять батальйонів по 3000 військовослужбовців кожен.