Норвегія фінансуватиме виробництво української техніки та озброєння

Норвегія фінансуватиму виробництво українського озброєння та техніки за «данським форматом». Про це у п’ятницю, 15 листопада, повідомив міністр оборони України Рустем Умєров за результатами зустрічі в Осло з прем’єр-міністром Йонасом Гаром Стьоре та міністром оборони Бйорном Арільдом Грамом.

«Норвегія долучиться до “данського формату” підтримки – прямого фінансування виробництва в Україні. Це дозволить швидше виготовляти й постачати необхідне озброєння для наших Сил оборони», – повідомив Рустем Умєров.

Міністр оборони України також анонсував нову модель інвестування в українські оборонні компанії – «норвезьку модель». Однак не розкрив її деталей.

«Вдячний Норвегії за рішучість підтримувати Україну та готовність до поглиблення нашого партнерства», – наголосив Рустем Умєрова.

Що таке «данський формат» фінансування

«Данський формат» передбачає пряме фінансування українських виробників техніки та озброєння, що потім надходить до Сил оборони. Міністр оборони Данії зазначив, що така модель допомоги має низку переваг, зокрема, логістичні. Також інвестиції в українську оборонну промисловість допомагають її розвивати. Данія вже профінансувала виробництво 18 українських колісних гаубиць 2С22 «Богдана». Також країна зобов’язалась інвестувати у виробництво українського озброєння 4,2 млрд данський [понад 562 млн євро].

Нагадаємо, наприкінці жовтня Норвегія оголосила про виділення 118,8 млн доларів на закупівлю систем озброєння та запчастин для українських винищувачів F-16. Літаки Україна отримає вже цього року.