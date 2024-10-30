Бйорн Арільд Грам та Рустєм Умєров під час зустрічі в Одесі, 30 жовтня 2024 рік

Уряд Норвегії виділить 118,8 млн доларів на закупівлю систем озброєння та запчастин для українських винищувачів F-16. Літаки Україна отримає вже цього року. Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров за результатами зустрічі з норвезьким колегою Бйорном Арільдом Грамом в Одесі, 30 жовтня.

«Ці ініціативи підвищують рівень нашої обороноздатності, наближаючи нас до стратегічної мети – безпечного неба над Україною», – прокоментував Умєров.

В уряді Норвегії уточнили, що передадуть Силам оборони шість винищувачів F-16 протягом 2024 і 2025 років, а також надалі сприятимуть підготовці українських пілотів і наземного екіпажу в Данії.

За словами українського міністра, однією з ключових тем зустрічі стала співпраця у галузі спільних закупівель і залучення інвестицій в український оборонно-промисловий комплекс. Також Умєров та Грам обговорили безпекову ситуацію в Чорному та Азовському морях і кроки для подальшого розвитку Коаліції морських спроможностей.

«Цього року ми передаємо близько 130 надувних човнів, і перші поставки вже здійснені. Деякі з цих човнів надходять від Збройних сил, інші – з цивільного ринку. Ми також постачаємо обладнання для човнів та особисте спорядження для солдатів. Частина цього обладнання буде використана для підготовки операторів малих катерів для річкових операцій – ініціативи, яку ми підтримуємо», – додав міністр оборони Норвегії Бйорн Арільд Грам.

Допомога Україні від Норвегії – останні новини

29 жовтня уряд Норвегії виділив 1,4 млрд норвезьких крон (приблизно 120 млн євро) на посилення протиповітряної оборони України. Зокрема, країна спрямує гроші на передачу Україні ще однією системи ППО Patriot.

25 жовтня Норвегія виділила 1,1 млрд норвезьких крон (близько 105 млн доларів) на відновлення енергоінфраструктури України, створення резервних потужностей і прискорення переходу України до більш диверсифікованого і стійкого енергетичного балансу.

16 жовтня уряд Норвегії ухвалив пакет допомоги для України на суму в 6,4 млн євро. На що саме спрямують гроші у норвезькому відомстві не уточнили.