Норвегія надасть 6,4 млн євро допомоги на потреби України

У середу, 16 жовтня, уряд Норвегії ухвалив пакет допомоги для України. Про це повідомив на брифінгу міністрами закордонних справ країн Нордично-Балтійської вісімки в Одесі міністр закордонних справ Норвегії Еспен Ейде, передає «Укрінформ».

Вартість пакета допомоги – 6,4 млн євро. За словами норвезького міністра, країна має кілька планів, які застосовуватиме залежно від тривалості та перебігу російсько-української війни.

«Що є незмінним – це підтримка України та її інтеграція в НАТО. Ми боремося не лише за Україну, а і за нас. У нас у всіх є неприємний досвід з Росією і їй не можна довіряти, а ми хочемо жити в мирі», – повідомив Еспен Ейде.

На що саме спрямують гроші, міністр закордонних справ Норвегії не уточнив.

Нагадаємо, 16 жовтня про новий оборонний пакет для України оголосили США. Пакет військової допомоги вартістю 425 млн доларів містить боєприпаси, посилення ППО та інше озброєння, необхідне ЗСУ – з детальним переліком озброєння від США можна ознайомитися тут. Крім того, про новий пакет допомоги Україні повідомила Австралія – країна готується надати 29 танків американського виробництва Abrams, списаних із власного озброєння.