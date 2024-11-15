У ДТП у селі Шпильчина загинув 19-річний водій Volkswagen

У п’ятницю вранці, 15 листопада, у селі Шпильчина Бібрської громади на Львівщині сталася аварія за участі двох легковиків, у якій загинув 19-річний водій, ще двоє юнаків отримали травми.

За даними поліції Львівщини, близько 7:30 у селі Шпильчина Львівського району відбулося зіткнення легковиків Škoda та Volkswagen, які рухалися в напрямку Львова. За кермом автомобіля Škoda перебував 22-річний львів’янин, а легковиком Volkswagen керував 19-річний мешканець одного з сіл Львівського району.

Смертельна ДТП біля Бібрки

Унаслідок ДТП водій Volkswagen загинув на місці аварії, а два його пасажири, 19-річні жителі району, отримали тілесні ушкодження та були госпіталізовані.

Правоохоронці встановлюють обставини смертельної аварії та вирішують питання про відкриття кримінального провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ.

Як розповіли ZAXID.NET у Львівському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, двох пасажирів госпіталізували у львівську лікарню святого Луки із забоями та рваними ранами.