У результаті наїзду фури пішохід загинув

У середу, 13 листопада, у місті Радехів на Львівщині водій вантажівки DAF на смерть збив 39-річного пішохода та з місця аварії втік. Винуватця розшукала поліція.

За даними поліції Львівщини, ДТП сталася 13 листопада о 18:10 на вул. Мишуги у місті Радехів Шептицького району. Водій автомобіля скоїв наїзд на39-річного пішохода, місцевого мешканця, та втік. Унаслідок ДТП постраждалий загинув.

Вивчивши записи камер відеоспостереження системи «Безпечна Львівщина», поліцейські з’ясували, що наїзд на пішохода скоїв 31-річний житель Тернопільської області, який керував автомобілем DAF. Його затримали в одному з сіл Шептицького району. Вантажівку, якою було скоєно наїзд, вилучили на спецмайданчик.

За фактом смертельної аварії слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ. Винуватцю загрожує позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на три роки.