Прикордонник на БМВ-320і на великій швидкості врізався в SEAT Toledo

Жовківський районний суд Львівської області виніс вирок інспектору прикордонної служби відділу «Рава-Руська» 37-річному Андрію Фадевичу за смертельну ДТП, яку він вчинив 1 січня 2017 року, перебуваючи в нетверезому стані.

За матеріалами справи, смертельна аварія сталася 1 січня близько 16:00 на трасі Львів – Рава-Руська. Андрій Фадевич за кермом БМВ-320і на великій швидкості (150 км/год.) врізався в попутний автомобіль SEAT Toledo. У результаті удару SEAT злетів з дороги в кювет та перекинувся. Його 39-річний водій отримав смертельні травми.

У суді Андрій Фадевич свою вину не визнав. Він заперечив, що керував у стані сп’яніння. Заявив, що перевозив в авто пляшки з алкоголем, які розбилися під час зіткнення і тому в салоні стояв запах алкоголю. Також він запевнив, що вже в лікарні хотів дуже пити і випив спирт, думаючи, що це вода.

Суддя Зорян Оприск врахував покази обвинуваченого та визнав недоведеною обставину керування в нетверезому стані.

Вивчивши всі матеріали справи, суд визнав інспектора прикордонної служби винним у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого (ч.2 ст. 286 ККУ) та призначив йому покарання у вигляді шести років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на три роки. Строк відбування покарання зараховуватимуть з моменту фактичного затримання винуватця – з липня 2023 року. Також Андрій Фадевич має сплатити 1 млн грн моральної шкоди родичам загиблого. На вирок ще може бути подана апеляція.