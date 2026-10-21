Наслідки атаки на житлову забудову Харківщини в ніч на 21 жовтня

У ніч на середу, 21 жовтня, російські окупанти масовано атакували Київ та Харківську область. Внаслідок атак пошкоджена житлова інфраструктура, зокрема 24-поверховий будинок в Києві, є загиблі та постраждалі.

У пресслужбі ДСНС повідомили, що росіяни масовано атакували Харківську область ударними безпілотниками. Під удар потрапив житловий сектор селища Коротич.

Внаслідок атаки пошкоджені приватні будинки та господарські споруди, зайнялася пожежа. Через удар загинули двоє людей – чоловік та жінка. Їхні тіла деблокували з-під завалів одного з будинків.

Ще 11 людей постраждали внаслідок російської атаки на Коротич. Серед потерпілих – двоє дітей.

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Крім того, росіяни вчергове атакували Київ ударними безпілотниками. Близько 07:00 мер міста Віталій Кличко повідомив, що у Святошинському районі Києва дрон влучив у 24-поверховий житловий будинок. Влучання припало на рівень 20-го поверху.

Згодом у Київській МВА повідомили, що внаслідок удару по багатоповерхівці загинули щонайменше двоє людей. Ще одна людина зазнала поранень.

За даними ДСНС, внаслідок атаки сталася пожежа в одній з квартир на площі близько 70 м². Через удар частково зруйновані конструкції квартири.

Крім того, через російські атаки у Деснянському районі Києва загорілися сім автомобілів у дворі багатоповерхівку. Пожежу вже ліквідували. Ще одне падіння сталося у Соломʼянському районі на відкритій території.

Нагадаємо, напередодні, 20 жовтня росіяни також масовано били по Київщині та Харківщині. Так, через нічні атаки по трьох районах Київщини загинули четверо людей і 27 постраждали, а в Ізюмі через удари по житловому сектору постраждали пʼятеро людей. Вже вранці 20 жовтня росіяни завдали ударів по трасі та біля АЗС під Києвом. Внаслідок атак загинули щонайменше четверо людей, є поранені.