Піна Пічерно закликала долучитися до підтримки Олешок організації та громадян країн ЄС

Віцепрезидентка Європейського парламенту Піна Пічерно оголосила голодування. Політикиня зробила це, щоб привернути увагу міжнародної спільноти до ситуації у тимчасово окупованих Олешках в Херсонській області.

Про рішення розпочати голодування 45-річна політикиня повідомила 20 жовтня на своїй сторінці в іксі.

«В Олешках, в Україні, тисячі людей опинилися в пастці на території, окупованій російською армією, без регулярного доступу до їжі та ліків. Мінні поля роблять втечу надзвичайно небезпечною: хто залишається, ризикує померти з голоду, хто намагається втекти, ризикує життям. Щоб привернути міжнародну увагу до цієї надзвичайної ситуації, я оголосила голодування», – повідомила Пічерно.

Віцепрезидентка Європарламенту додала, що її рішення про голодування «не може бути лише моєю справою». Вона закликала організації та громадян європейських країн, а також національні та місцеві установи приєднатися до голодування на підтримку Олешок.

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Серед вимог Пічерно – негайне гуманітарне перемирʼя, доступ мешканців до їжі та медикаментів, а також можливість безпечно евакуювати з Олешок тих, хто хоче покинути місто.

«Цією мобілізацією ми хочемо підтримати дію Папи Лева XIV та всіх тих, хто в ці години робить усе можливе, щоб уникнути гуманітарної трагедії величезних масштабів. Населення Олешок не можна залишати напризволяще», – наголосила вона.

Зазначимо, 19 жовтня президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Папою Римським Левом XIV. Серед тем розмови була гуманітарна катастрофа в Олешках – за словами Зеленського, разом із Папою готується рішення, а понтифік спілкується з російською стороною з цього приводу. Нагадаємо, 16 жовтня Папа провів розмову з російським диктатором Владіміром Путіним, піл час якої він закликав голову Кремля припинити вогонь, щоб мешканців Олешок могли евакуювати.

Про гуманітарну катастрофу в Олешках ще влітку повідомила газета The Washington Post. У місті критично бракує води, їжі та медикаментів. Крім того, через бойові дії там відсутні електро- та газопостачання. За даними медіа, з травня 2026 року українським військовим тільки двічі вдалося доставити до Олешок гуманітарний вантаж. Станом на осінь 2026 року в Олешках залишається близько 2000 мешканців, а в прилеглих населених пунктах – ще 4000.

У вересні Рада Церков України звернулася до Папи Римського із закликом врятувати мешканців Олешок. Вже на початку жовтня омбудсмен опублікував відео, на якому частина жителів Олешок самотужки намагалася евакуюватися з міста.

За даними Дмитра Лубінця, станом на 19 жовтня Україна та Росія узгоджують «останні деталі» щодо евакуації жителів Олешок. Для цього сторони обговорюють запровадження режиму тиші та евакуацію мешканців Олешок на територію, підконтрольну Україні. Крім того, сторони готуються провести евакуацію ще пʼятьох прилеглих до Олешок населених пунктів.