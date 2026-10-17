Політики запам’ятовуються людям красивими обіцянками, резонансними заявами та вчинками (хорошими чи поганими). Небагато політиків можуть похвалитися змінами, які вони ініціювали чи допомогли втілити, але поговорити люблять усі.

ZAXID.NET вирішив пригадати, які ж фрази українських депутатів, мерів, президентів чи інших політиків стали справжніми мемами. Деякі з цих фраз уже стали крилатими, а їхніх творців пам’ятають далеко не усі.

Пропонуємо перевірити, чи зможете ви впізнати політика за мемною фразою.