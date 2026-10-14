Раніше міський голова пропонував водійкам комунального транспорту 35 тис. грн зарплатні

У середу, 14 жовтня, під час оперативної наради в Івано-Франківській міськраді обговорили проблеми громадського транспорту, які виникли через мобілізацію водіїв. Щоб вирішити ситуацію, мер Руслан Марцінків запропонував заохочувати до роботи жінок, заохочуючи їх безоплатними перукарнями та салонами краси.

За словами директора КП «Електроавтотранс» Віталія Голутяка, наразі у Франківську курсують 154 одиниці комунального транспорту (70 тролейбусів та 84 автобуси). У 2024 році на маршрутах працювали 254 водії, зараз їх залишилося 223.

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«За 9 місяців 2024 року мобілізували 6 водіїв, а за аналогічний період 2026 року – 18. Два роки тому перевезли 18,6 мільйона пасажирів, а цього року – 16,6 мільйона. Тимчасово ліквідовано тролейбусний маршрут №8, а маршрут №2 продовжено до Північного бульвару. Усі ці зміни пов’язані з кадровою ситуацією на підприємстві», – зазначив Віталій Голутяк.

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Сьогодні водійками комунального підприємства «Електроавтотранс» працюють 46 жінок. Руслан Марцінків розповів, як планує заохочувати їх до роботи.

«Давайте щось думати щодо жінок, бо ситуація буде погіршуватися – до кінця цього року зніматимуть броні. Треба їх зацікавити. Не можемо зарплатою, зробимо їм 10 фішок, які вони можуть використовувати – безкоштовно салон краси, перукарню тощо. Треба програму, давайте на рівні сесії приймемо», – запропонував мер Франківська. Також він порівняв ситуацію, що склалася в місті, з Другою світовою війною і Великою Британією, не пояснивши, втім, що має на увазі.

У відповідь керівник КП «Електроавтотранс» зазначив, що правильним шляхом можуть стати переговори на рівні міністерства, зокрема міжвідомчої групи Кабміну з питань організації призову на військову службу під час мобілізації. Посадовець запропонував для заохочення надавати водіям у Франківську гуртожиток.

Нагадаємо, з 2025 року КП «Електроавтотранс» може забронювати лише 50% військовозобов’язаних. Через це Руслан Марцінків закликав жінок працевлаштовуватися водійками із заробітною платою у понад 35 тис. грн.