Випуск автобусів у Франківську зменшили на 15%, а тролейбусів – на 12%

З 1 липня в Івано-Франківську на 15% зменшили кількість автобусів, які перевозять пасажирів міськими маршрутами, один з тролейбусних маршрутів тимчасово скасували.

Як повідомили у КП «Електроавтотранс», причиною скорочення рухомого складу та кількості рейсів стало зменшення кількості водіїв громадського транспорту та обслуговуючого персоналу, у тому числі й через мобілізацію.

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«Бронювання транспортних підприємств на загальних підставах (50% від кількості військовозобов’язаних) приводитиме до постійного скорочення функціонування громадського транспорту у громадах», – зазначили у комунальному підприємстві.

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Наразі випуск автобусів у Франківську зменшили на 15%, а тролейбусів – на 12%.

Тролейбусний маршрут №2 продовжили до Північного бульвару, а маршрут №8 тимчасово скасували. З маршрутів №№ 6, 7 прибрали по одному тролейбусу, а на №№ 3, 5, 9 зменшили кількість обідніх рейсів.

Також прибрали по одному автобусу з маршрутів №№23, 27, 29, 41, 43, 45, 46, 49, 55, 57. Новий розклад руху тролейбусів та автобусів оприлюднять на спеціалізованому сайті.

Нагадаємо, через брак чоловіків на громадському транспорті Руслан Марцінків закликав жінок працевлаштовуватися водійками з заробітною платою у понад 35 тис. грн. Станом на жовтень 2025 року в КП «Електроавтотранс» працювали близько 260 водіїв при потребі у 300.