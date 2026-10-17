Відкриття оновленої експозиції заплановане на 21-22 жовтня

У Самборі відвідувачі Історико-етнографічного музею «Бойківщина» зможуть не лише побачити автентичний бойківський одяг, а й віртуально приміряти традиційний стрій, роздивитися його в 3D та навіть створити власний дизайн бойківської сорочки. Оновлена експозиція «Бойки: коди ідентичності» поєднує давні музейні предмети із сучасними цифровими технологіями. Її відкриють 21–22 жовтня. Про це ZAXID.NET повідомила наукова працівниця музею та гідеса туристичного центру Галина Мартинович.

Що таке бойківська ноша і як вона виглядає

Бойківська ноша – це традиційний народний одяг бойків, етнографічної групи українців, яка історично населяє гірські райони Карпат. Традиційний бойківський стрій складався з багатьох елементів: сорочок, лейбиків – безрукавного верхнього одягу, запасок, чепців і хусток. Доповнювали його ґаті, крисані, крайки, коралове намисто, силянки та інші прикраси й аксесуари.

Традиційна бойківська сорочка (фото музею)

Кожен елемент мав свої особливості крою, оздоблення та використання. Важливу роль відігравали тканини й вишивка, за якими можна досліджувати місцеві традиції. У виставкових залах представили автентичні бойківські строї та окремі предмети традиційного одягу, прикраси й аксесуари.

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Відчути тканину на дотик і побачити одяг у 3D

Оновлена експозиція складається з двох залів. У першому покажуть, як виготовляли тканини для бойківського одягу. Тут можна побачити щітки, гребені, ламачки, куделю, прядку, веретена, ткацький верстат, зразки ниток і традиційного текстилю. Особливістю цієї частини виставки є можливість фізично взаємодіяти з матеріалами: відчути на дотик домоткане лляне полотно та вовну.

фото музею «Бойківщина»

Другий зал знайомить із готовим бойківським строєм. А щоб роздивитися його детальніше, у музеї облаштували інтерактивну зону з віртуальною приміряльнею «Бойківська ноша».

Завдяки цифровій технології відвідувачі зможуть віртуально приміряти бойківський костюм у режимі реального часу. А в 3D-колекції можна буде наближати окремі елементи одягу, обертати їх на 360 градусів і дізнаватися більше про кожен предмет.

Ще одна інтерактивна можливість – створити власну бойківську сорочку. На сенсорній панелі можна вибрати крій, орнамент і кольорову гаму, а потім відсканувати QR-код, щоб завантажити зображення створеного виробу на телефон.

На панелі також зберігатиметься оцифрована вишивальна спадщина Бойківщини. Це дасть змогу не лише розглядати традиційні взори, а й використовувати їх для подальшого відтворення.

В експозиції покажуть традиційний бойківський стрій (фото музею)

Інклюзивний музей, доступний для всіх

Оновлення експозиції передбачало не тільки впровадження цифрових технологій, а й створення безбар’єрного простору. Виставку доповнили аудіодискрипцією – словесними описами зовнішнього вигляду експонатів, їхніх кольорів, орнаментів і деталей. Також передбачили підписи шрифтом Брайля, відеоматеріали з перекладом жестовою мовою та субтитрами, а також QR-коди.

Окремим напрямком роботи стало оцифрування музейних предметів: зразків традиційного одягу, вишивки, рушників, тканих виробів та інших речей, пов’язаних із культурною спадщиною Бойківщини. Цифрові копії допоможуть детально роздивитися елементи крою й оздоблення, які через крихкість тканин або особливості музейного зберігання не завжди доступні для близького огляду.

фото музею «Бойківщина»

Проєкт реекспозиції відділу «Бойківська ноша» реалізували за підтримки Українського культурного фонду. Його мета – поєднати автентичні музейні предмети із сучасними технологіями, зробити культурну спадщину доступнішою та відкрити її для нової аудиторії.

Про історію Самбора та що там можна оглянути ZAXID.NET писав тут.