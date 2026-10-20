Полонені ромадяни Камеруну, які воювали проти України

Росія завербувала до своєї армії понад 45 тис. іноземців зі 151 країни та невизнаних територій. Найбільше іноземців уклали контракти з російським Міноборони у 2026 році. Про це у вівторок, 20 жовтня, повідомили в телеграм-каналі Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

За даними секретаря Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, бригадного генерала Дмитра Усова, станом на 1 жовтня 2026 року контракти з російським Міністерством оборони підписали 45 959 іноземців. Це громадяни 151 країни та невизнаних територій.

За словами Дмитра Усова, Росія з кожним роком інтенсивніше вербує іноземців до своєї армії. Координаційному штабу відомо, що у 2022 році росіяни залучили до своєї армії 94 іноземців, у 2023 році – 4 067, у 2024 році – 8 877, а у 2025 році – 16 085 осіб. У 2026 році лише за дев’ять місяців контракти з російським Міноборони підписали 16 168 іноземців.

За даними Коордштабу, у 2026 році Росія планує завербувати 18 500 іноземців. Однак, якщо нинішні темпи збережуться, до кінця року кількість нових іноземних контрактників може сягнути 21 500.

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«Найбільше іноземців завербовано в Узбекистані, Таджикистані та Білорусі. Водночас найшвидше вербування зростає в країнах Африки та Латинської Америки. Лише за дев’ять місяців 2026 року контракти зі збройними силами РФ підписали 1 449 громадян Колумбії, 699 – Бурунді, 530 – Зімбабве та 503 – Перу», – повідомив Дмитро Усов.

Нагадаємо, у серпні 2026 року уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомляв, що в полон Сил оборони потрапили громадяни 51 країни, яких Росія завербувала до своєї армії.