Нардеп Андрій Клочко не зʼявився на судове засідання через відрядження за кордон

Вищий антикорупційний суд застосував до народного депутата від «Слуги Народу» Андрія Клочка грошове стягнення через неявку на судове засідання без поважної причини. Нардепа підозрюють у незаконному збагаченні на понад 11 млн грн. Про це у вівторок, 20 жовтня, повідомив Центр протидії корупції.

ВАКС розглядає справу Андрія Клочка щодо незаконного збагачення на понад 11 млн грн. Про підозру в цьому правопорушенні йому повідомили у травні 2024 року.

Зазначається, що на попередньому судовому засіданні Клочко просив перенести слухання, оскільки мав перебувати у відрядженні, але суд відмовив. ВАКС зазначив, що Клочко може взяти участь у засіданні за допомогою відеозв’язку, навіть перебуваючи за кордоном.

ВАКС визнав причину неявки Клочка неповажною та застосував до нього грошове стягнення в розмірі 6656 грн.

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За даними ЦПК, Андрій Клочко перебуває у відрядженні на семінарі як представник парламентської групи з питань НАТО.

Нагадаємо, 2 травня 2024 року НАБУ та САП повідомили Андрію Клочку про підозру в незаконному збагаченні. Правоохоронці встановили, що протягом 2020–2021 років народний депутат придбав нерухомість, земельні ділянки та два автомобілі. Загальна вартість активів становила 25 млн грн. Більшу частину майна Клочко оформив на родичів, але зберіг за собою право користуватися ним у повному обсязі.

Проаналізувавши доходи нардепа та його родичів, правоохоронці встановили, що їхніх коштів було недостатньо для придбання зазначеного майна. За даними НАБУ та САП, різниця між вартістю придбаного майна та коштами нардепа й його родичів становила 11 млн грн.