Безпілотник рухався з Тернопільщини курсом на Бурштин

Протягом дня у вівторок, 20 жовтня, росіяни два рази атакували реактивними БпЛА енергооб’єкт на Прикарпатті. Відомо про одного постраждалого, наслідки удару ліквідовують.

Повітряну тривогу в Івано-Франківській області оголошували о 11:29 та 14:38. Під час останньої у Повітряних силах ЗСУ повідомили про реактивний БпЛА, який рухався з Тернопільщини курсом на Бурштин. О 14:50 в місцевих телеграм-каналах з’явилася інформація про вибухи.

«Ворог вдруге за сьогодні атакував один з енергооб’єктів на Прикарпатті. На жаль, внаслідок останньої атаки є постраждалий. Йому надають необхідну медичну допомогу. На місці працюють відповідні служби, які ліквідовують наслідки ворожого удару», – розповіла голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук.

Нагадаємо, вдень 20 жовтня Росіяни атакували реактивним БпЛА обʼєкт енергетики на Львівщині. Унаслідок атаки в регіоні знеструмлено понад 17 тис. абонентів і є один постраждалий.

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