Кирило Буданов спростував заяви росіян щодо окупації Добропілля

Керівник Офісу президента Кирило Буданов спростував заяву російського командування про нібито захоплення Добропілля на Донеччині. Посадовець зазначив, що російський генерал свідомо вводить в оману диктатора Владіміра Путіна. Про це Кирило Буданов написав у своєму телеграм-каналі у вівторок, 20 жовтня.

Кирило Буданов зауважив, що наразі тривають переговори щодо досягнення миру між Україною та Росією. Зокрема, 20 жовтня в Норвегії заплановані переговори за участі української делегації на чолі з Володимиром Зеленським, спецпосланця президента США Дональда Трампа Стіва Віткоффа, а також представників європейських країн.

Керівник Офісу президента наголосив, що для досягнення результату переговори мають ґрунтуватися на правдивих даних, зокрема щодо ситуації на фронті. Водночас російське військове командування, за його словами, свідомо вводить в оману Владіміра Путіна.

«Прямо зараз тривають важкі перемовини заради стійкого миру, який потрібен не лише Україні. У цей складний момент необхідно, аби всі сторони діяли виважено, зокрема реально оцінювали ситуацію та доносили правдиву інформацію. Обʼєктивний факт у тому, що Добропілля перебуває під контролем України, а тому про жодне “захоплення” цього українського міста російськими військами не йдеться», – наголосив Кирило Буданов.

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Кирило Буданов також зазначив, що російські командири, намагаючись догодити Путіну, ставлять перед своєю армією нереалістичні завдання. Однак неправдиві доповіді росіян не можуть змінити реальність – Добропілля Донецької області перебуває під контролем Сил оборони України.

«Генерал-полковник Андрєй Іванаєв свідомо дезінформує президента РФ, залякує власних підлеглих та ставить їм нереальні завдання за будь-яку ціну продемонструвати захоплення українського Добропілля, оскільки сам Іванаєв вже прозвітував про це. Сили оборони України тримають позиції заради захисту інтересів держави та нашої землі», – зазначив керівник Офісу президента.

Нагадаємо, 8 жовтня 2026 року державний секретар США Марко Рубіо поставив під сумнів можливість досягнення миру між Україною та Росією дипломатичним шляхом. Він зауважив, що перешкодою для цього є територіальні суперечки – Путін не відмовляється від амбіцій щодо окупації всього Донбасу.

Зауважимо, що 1 березня 2026 року заступник керівника Офісу президента Павло Паліса повідомляв, що Росія сподівається вийти на адміністративний кордон Донецької області щонайменше до початку квітня. Наприкінці червня того ж року російський диктатор Владімір Путін визначив для своєї армії новий термін повної окупації Донецької області – до 31 грудня 2026 року.