Тристоронні перемовини у Флориді в листопаді 2025 року

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що наразі немає перспектив завершити війну Росії проти України дипломатичним шляхом. Головною перепоною, на думку Рубіо, є територіальні суперечки. Про це він розповів в інтервʼю політико-економічній газеті Греції Kathimerini, опублікованому у четвер, 8 жовтня.

Марко Рубіо зауважив, що війна Росії проти України триває вже пʼятий рік, що навряд входило в план Владіміра Путіна. Ситуацію, яка склалася зараз, держсекретар США назвав «глухим кутом». За його словами, війну можна завершити або шляхом перемовин, або ескалацією. На думку Рубіо, наразі завершення війни за допомогою дипломатії неможливе, оскільки російський диктатор не відмовляється від спроб окупувати всю територію Донеччини.

«На даний момент, здається, немає жодної перспективи врегулювання шляхом переговорів. Ми готові відіграти будь-яку роль, яку можемо, щоб досягти цього. Ми вже пробували це раніше, але поки що ця мета залишається недосяжною, оскільки росіяни ставлять умовою повний контроль над Донеччиною, що Україна відкидає як неприйнятне», – зазначив Марко Рубіо.

Держсекретар США наголосив, що американці все ще готові допомогти завершити війну, однак занепокоєні можливою ескалацією. Зокрема, він нагадав про збільшення кількості атак на судна у Чорному морі, а втім не уточнив, яка саме країна ставить під загрозу судноплавство. Водночас зауважив Рубіо, Кремль має намір продовжувати обстрілювати цивільну інфраструктуру України взимку, зокрема енергетичні обʼєкти, щоб схилити її до капітуляції.

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«Є чіткі ознаки того, що Росія має намір скористатися майбутньою зимою, щоб знищити те, що залишилося від електромережі України, та змусити її капітулювати», – сказав Марко Рубіо.

Водночас Рубіо зауважив, що Україна також посилила удари по обʼєктах у глибокому тилу Росії. Держсекретар США зазначив, що побоювання інших країн щодо можливості розширення війни за межі України та Росії небезпідставні.

«Ми поділяємо занепокоєння, яке поширене в усьому світі, щодо можливості ескалації конфлікту таким чином, що це може вплинути на інші країни та, можливо, перерости в ширший конфлікт. Ми залишаємося готовими сприяти досягненню миру», – підсумував Марко Рубіо.

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Нагадаємо, 12 вересня 2026 року керівник Офісу Президента Кирило Буданов повідомив, що тристоронні переговори за участі України, США та Росії можуть відбутися вже у жовтні. Згодом цю думку також підтвердив президент Володимир Зеленський. Того ж дня спецпредставник Дональда Трампа Джаред Кушнер заявив, що російсько-українську війну не вдається завершити через небажання України йти на територіальні поступки.