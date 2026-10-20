Військовослужбовця затримали за побиття до смерті мобілізованого

ДБР повідомило про підозру військовослужбовцю одного з підрозділів Львівського ТЦК та СП, який разом з іншими працівниками ТЦК жорстоко побив мобілізованого чоловіка. Від отриманих травм потерпілий помер у лікарні.

Як повідомили у вівторок, 20 жовтня, у ДБР Львівщини, разом з іншими працівниками ТЦК військовослужбовець бив мобілізованого кулаками та ногами по тулубу і грудній клітці. Чоловік у цей час лежав на підлозі зі cкутими за спиною руками та не міг захиститися. Сам підозрюваний завдав йому щонайменше двох ударів ногою.

«Після побиття потерпілого силоміць перенесли до технічного приміщення ТЦК у Львові. Звідти його згодом забрала швидка допомога. У лікарні медики виявили у чоловіка численні переломи ребер, тяжкі ушкодження легень та інші небезпечні для життя травми. Попри зусилля лікарів, врятувати його не вдалося», – йдеться в повідомленні ДБР.

Військовослужбовцю повідомили про підозру в умисному заподіянні тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть потерпілого, вчиненому групою осіб (ч. 2 ст. 121 ККУ). Тепер йому загрожує до 10 років позбавлення волі. Суд узяв підозрюваного під варту без права внесення застави.

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Слідчі встановлюють усіх працівників ТЦК, причетних до побиття, та з'ясовують обставини загибелі чоловіка.

Раніше цього ж військового ТЦК затримували за хабарництво. У серпні 2026 року Шевченківський районний суд Львова визнав його винним в одержанні хабаря за попередньою змовою з іншими особами. Тоді суд призначив йому покарання, не пов'язане з позбавленням волі.