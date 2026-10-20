Про розшук хлопця вона знала заздалегідь.

У польському місті Константинув-Лодзький правоохоронці затримали 23-річного громадянина України після побутового виклику від його 34-річної співмешканки. Під час перевірки за базами даних з’ясувалося, що чоловік перебуває в розшуку і має відбути 10 діб ув’язнення, після чого його депортують із країни. Про це повідомила Комендатура повітової поліції в Пабяніце.

Інцидент стався ввечері 14 жовтня, близько 20:15. 34-річна українка викрила свого партнера на таємному побаченні з іншою жінкою. Обурена зрадою, вона вирішила діяти радикально та негайно викликала правоохоронців.

Жінка чудово знала, що її партнер перебуває в розшуку. Патрульні, які прибули на виклик, перевірили особисті дані чоловіка за поліцейськими базами та підтвердили інформацію. З’ясувалося, що рішенням суду він засуджений до 10 днів позбавлення волі.

Як з’ясували патрульні, чоловік раніше ігнорував припис про добровільне повернення в Україну. Через невиконання цієї вимоги одразу після відбуття 10-денного терміну в пенітенціарній установі на нього чекає примусова депортація з території Польщі.

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