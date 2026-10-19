У Польщі ліквідували масштабну мережу криптошахраїв з України та Білорусі

У Польщі правоохоронці провели масштабну спецоперацію, в результаті якої ліквідували міжнародне угрупування криптошахраїв. Злочинна організація відмивала величезні суми, отримані від махінацій із криптовалютою та псевдоінвестиційними платформами. Про це у понеділок, 19 жовтня, повідомила Прикордонна служба Польщі.

До спільного розслідування залучили сили Агентства внутрішньої безпеки (ABW), Прикордонної служби та Центрального бюро боротьби з кіберзлочинністю.

Слідчі з’ясували, що зловмисники розгорнули діяльність у багатьох великих містах країни, зокрема у Варшаві, Любліні, Вроцлаві, Катовіце та Гданську. Аби легалізувати кошти від афер, учасники схеми проводили фіктивні угоди з купівлі дорогоцінних металів (зокрема золота) та користувалися послугами пунктів обміну валют. Загалом через їхні рахунки та операції пройшло понад 337 млн злотих (приблизно 3,896 млрд грн).

Під час спецоперації силовики затримали 9 людей. Серед них вісім громадян України (троє жінок і п’ятеро чоловіків) та одна громадянка Білорусі. За даними правоохоронців, очолював синдикат 34-річний українець. Затримання відбувалися у польській столиці, Лодзі та на території Малопольського воєводства.

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Під час серії обшуків силовики вилучили готівкові кошти та золото загальною вартістю понад 1 млн злотих; техніку (компютерне обладнання, мобільні телефони та носії інформації).

Суд уже визначився із запобіжними заходами для фігурантів справи: 6 осіб відправили під варту на три місяці; 1 фігуранта заарештували на 2 місяці; 2 підозрюваним призначили грошову заставу, заборону виїзду за межі Польщі та поліцейський нагляд. За скоєне фігурантам загрожує до 15 років позбавлення волі.