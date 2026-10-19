У Лодзі, у пʼятницю, 16 жовтня, затримали учасника офіцерського курсу у Військовій медичній академії, який має польське та українське громадянство. При ньому знайшли кілька телефонів, документи, печатки, а також велику кількість грошей і золота. Про це, у понеділок, 19 жовтня, повідомило польське медіа Rzeczpospolita.

Затриманий Василь проходив офіцерський курс у Військовій медичній академії. Під час обшуку в нього виявили кілька різних телефонів, комплекти документів і печатки, а також велику кількість валюти та золота. Факт затримання підтвердив речник Військової медичної академії в Лодзі Адам Стемпка.

У Військовій жандармерії не повідомили, за якою статтею затримали чоловіка, однак джерела Rzeczpospolita прозповіли, що чоловіка підозрюють у шпигунстві. Зараз Василь перебуває під вартою.

Військову медичну академію в Лодзі Міністерство національної оборони Польщі створило 1 липня 2026 року. Відповідний закон уряд ухвалив у квітні. Перший офіційний навчальний рік в академії розпочався 2 жовтня.

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