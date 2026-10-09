В Австрії затримали ще двох українців

В Австрії, окрім журналіста та оператора «Української правди», затримали ще двох українців. Австрійські правоохоронці підозрюють, що затримані – співробітники воєнної розвідки України. Про це повідомила австрійська щоденна газета Der Standard, передає «Європейська правда».

Двох українців, які, ймовірно, працюють на українську воєнну розвідку, затримали у понеділок, 5 жовтня. У середу, 7 жовтня, земельний суд у Відні відправив їх під варту до 21 жовтня. Арешт пояснили ризиками вчинення нових правопорушень, знищення доказів та переховування від слідства.

Водночас наразі невідомо, як довго українці перебували у Відні та на яких підставах австрійські правоохоронці підозрюють їх у шпигунстві. Розслідування, яке здійснює Управління державної безпеки та розвідки Австрії (DSN), ще триває. Українцям інкримінують діяльність на користь іноземної розвідувальної служби на шкоду Австрії (§ 256 Кримінального кодексу). Водночас затримані відкидають усі звинувачення.

Нагадаємо, 8 жовтня у Відні за підозрою у шпигунстві затримали журналіста Михайла Ткача та оператора Ярослава Бондаренка, які працюють в «Українській правді». Медійники працювали над матеріалом щодо колишнього генерального прокурора Руслана Кравченка, який у вересні втік з України. Вранці 9 жовтня Михайла Ткача відпустили. У МЗС Австрії заявили, що підозра не підтвердилася. Цього ж дня Михайло Ткач розповів деталі затримання. За словами журналіста, його та оператора силою виштовхали з автомобіля семеро озброєних людей у масках, які не представилися та не пояснили своїх дій. Відомо, що Ярослав Бондаренко отримав поранення через розбите поліцейськими вікно автомобіля.

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