Поліцейські комісії займаються відбором кандидатів на службу до поліції

Львівська облрада на засіданні у вівторок, 20 жовтня, проголосувала за обрання представників громадськості до складу поліцейської комісії Управління патрульної поліції у Львівській області.

Представниками від громадськості до комісії патрульної поліції Львівщини обрали 38-річного депутата облради від «Голосу» Захара Миляника та Ярослава Мандрука, який працює директором КП ЛОР «Захист Львівщини». За них проголосували 45 та 46 депутатів відповідно.

Водночас депутати не підтримали запропонованих кандидатів до поліцейських комісій Головного управління Нацполіції у Львівській області та Управління поліції охорони у Львівській області – співзасновницю львівської ГО «Вектор права» Галину Верхоляк та Андрія Шарка, який раніше працював поліцейським водієм у Кам’янка-Бузькому відділі поліції.

Відповідно до закону, поліцейські комісії займаються відбором кандидатів на службу до поліції та просуванням (підвищенням) по службі поліцейських. Рішення про участь представників громадськості в поліцейських комісіях приймає обласна рада для забезпечення прозорості в цій роботі.

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