Уночі і вдень 20 жовтня росіяни атакували Львівщину реактивними БпЛА, частина з яких влучили в об’єкти енергетичної інфраструктури в різних районах області. ДСНС оприлюднило фото роботи львівських рятувальників з ліквідації наслідків російських атак. Через загрозу повторних ударів рятувальникам доводилось періодично відходити на безпечні відстані.

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