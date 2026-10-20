Реактивні БпЛА важко збити, експерти також розповідали про зміну тактики під час ворожих ударів

У ніч на вівторок, 20 жовтня, а також вранці у Львівській області кілька разів оголошували повітряну тривогу через атаку реактивних дронів. БпЛА атакували об'єкти енергетики в різних районах області

Попередження про небезпеку через російські БпЛА оголошували ще ввечері 19 жовтня, тоді голова Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що реактивні дрони двічі атакували об’єкт критичної інфраструктури.

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Протягом ночі у Львові та області кілька разів оголошували повітряну тривогу через реактивні БпЛА. У різних районах мешканці чули звуки вибухів, зокрема сильний вибух вночі пролунав і у Львові.

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Голова ЛОВА Максим Козицький написав, що Росія атакував реактивними безпілотниками об'єкти енергетики в різних районах області. Загиблих чи постраждалих немає.



На території Солонківської громади також пошкоджені покрівлі житлового та двох дачних будинків.



«Ворожі безпілотники рухалися на велику швидкість і часто змінювали курс. Ситуацію ускладнює туман, але навіть за таких умов нашим військам можна ефективно відпрацювати по ворожих БпЛА. Дякую нашим захисникам за професіоналізм», – написав Козицький.

Голова Новояворівської громади Володимир Мацелюх повідомив, що є кілька влучань по території об’єкта критичної інфраструктури.

«Ця ніч для нашої громади була неспокійна, є декілька влучань по території об’єкта критичної інфраструктури. Людських жертв немає. Бережімо себе, звертаймо увагу на сигнали повітряної тривоги», – сказав Володимир Мацелюх.

Раніше ZAXID.NET детальніше розповідав про нові реактивні дрони росіян та те, чому їх важко збити, експерти також розповідали про зміну тактики під час ворожих ударів.