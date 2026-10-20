Реактивний БпЛА летів у напрямку Новояворівська

Під час чергової атаки у вівторок, 20 жовтня, росіяни атакували обʼєкт енергетики на Львівщині. Повітряні сили ЗСУ повідомляли, що реактивний БпЛА летів у напрямку Новояворівська. Після удару частина Новояворівської громади залишилася без світла.

Повітряна тривога на Львівщині розпочалась о 12:54 та закінчилась о 13:19. Голова Львівської ОВА Максим Козицький повідомляв про загрозу БпЛА, а також писав, що дрон летів у напрямку міста Яворів. Повітряні сили ЗСУ повідомляли про загрозу для Новояворівська. Ці міста розташовані поблизу.

«Ворог знову атакував обʼєкт енергетики на Львівщині. Попередньо, люди не постраждали», – написав Максим Козицький після завершення тривоги.

Мешканці Новояворівська повідомляють про проблеми зі світлом та водопостачанням.

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«Чергове влучання у об’єкт критичної інфраструктури. Частина Новояворівської громади без світла. Зараз ремонтні бригади будуть приступати до відновлювальних робіт. Сказати термін, коли відновлять електропостачання, зараз не можу, оцінюється масштаб пошкодження», – сказав голова Новояворівської громади Володимир Мацелюх.

Голова Новояворівської громади Володимир Мацелюх раніше повідомляв, що 20 жовтня уже було кілька влучань по території об’єкта критичної інфраструктури.

Нагадаємо, що перед цим сили ППО збили реактивний дрон на підльоті до Львова.

У ніч на вівторок, 20 жовтня, а також вранці у Львівській області кілька разів оголошували повітряну тривогу через атаку реактивних дронів. БпЛА атакували об'єкти енергетики в різних районах області.

Раніше ZAXID.NET детальніше розповідав про нові реактивні дрони росіян та те, чому їх важко збити, експерти також розповідали про зміну тактики під час ворожих ударів.