Сили ППО збили реактивний дрон, який рухався у напрямку Львова

У вівторок, 20 жовтня, сили ППО збили реактивний дрон, який рухався у напрямку Львова. Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

Повітряна тривога у Львівському районі розпочалась о 10:46 та тривала до 12:14. Очільник області повідомляв, що на Львівщину залетів реактивний дрон, а мер Львова Андрій Садовий попереджав, що БпЛА рухається у напрямку Львова. Мешканці Львова чули звуки вибухів.

«Під час останньої повітряної тривоги нашим воїнам ППО вдалося збити ворожий безпілотник, який рухався у напрямку Львова. Інформації щодо постраждалих та руйнувань на цю годину не надходило», – написав Максим Козицький після відбою повітряної тривоги.

Нагадаємо, що у ніч на вівторок, 20 жовтня, а також вранці у Львівській області кілька разів оголошували повітряну тривогу через атаку реактивних дронів. БпЛА атакували об'єкти енергетики в різних районах області.

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