Повітряна тривога тривала півтори години

Ввечері понеділка, 19 жовтня, росіяни запустили на Львівську область два безпілотники. Обидва атакували обʼєкт критичної енергетичної інфраструктури.

Повітряну тривогу оголосили о 21:54. На карті повітряних тривог було помітно, як реактивний шахед рухався з півночі, кілька разів долітав до кордону у Шегинях і Раві-Руській, розвертався у напрямку Львова і довго кружляв довкола.

«Ворожий безпілотник летить дуже швидко і дуже швидко змінює курс. Де б ви не були зараз на Львівщині, подбайте про свою безпеку», – написав голова Львівської ОВА Максим Козицький.

О 22:40 на територію Львівщини залетів ще один реактивний дрон з півночі.

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О 23:09 голова ОВА повідомив, що ворожий безпілотник атакував обʼєкт критичної енергетичної інфраструктури на Львівщині. Згодом додав, що другий дрон уразив ту саму ціль.

«Другий ворожий безпілотник атакував той самий обʼєкт. На місці працюють фахівці ДСНС», – повідомив Максим Козицький.

Відбій тривоги був о 23:25, проте о 23:52 її знову оголосили через ще два реактивні дрони.

Вранці 19 жовтня росіяни також атакували Львівщину реактивним безпілотником. Ворожу ціль збила ППО у Зубрі, внаслідок падіння уламків пошкоджені житлові будинки і автомобілі.