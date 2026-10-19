У понеділок вранці, 19 жовтня, Росія запустила на Львівщину реактивний безпілотник. Ворожа ціль тривалий час кружляла навколо Львова, ненадовго залишала Львівщину, а згодом знову залетіла в область. ППО вдалося збити російський безпілотник, внаслідок падіння уламків у Зубрі пошкоджені житлові будинки і автомобілі.

Повітряну тривогу у Львівському районі оголосили о 07:36. О 07:45 міський голова Львова Андрій Садовий повідомив про небезпеку для міста.

«Ворожий дрон рухається в напрямку Львова. Негайно перейдіть у безпечне місце», – написав Андрій Садовий.

О 07:57 керівник Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що російський БпЛА кружляє довкола міста.

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«Ворожий безпілотник кружляє довкола Львова. Пішов на друге коло. Подбайте про свою безпеку», – написав Максим Козицький.

О 08:23 Максим Козицький повідомив, що безпілотник відлітає від Львова.

«Тримає курс на Радехів, Лопатин», – поінформував Максим Козицький.

О 08:29, за даними керівника Львівської ОВА, ворожий дрон вийшов за межі Львівщини. До цього часу він зробив кілька кіл довкола Львова. Однак за сім хвилин російський БпЛА знову залетів у Львівську область. Він знову долетів до Львова і кружляв довкола міста.

Після кружляння довкола Львова, російський БпЛА вдалося збити.

«За попередньою інформацією, під час повітряної тривоги нашим воїнам ППО вдалося збити ворожий безпілотник поблизу Львова. Деталі – згодом», – написав Козицький.

Оновлено о 09:15. Внаслідок падіння уламків російського безпілотника у селі Зубра Львівського району пошкоджені шість житлових будинків та шість автівок.



«Попередньо, близько 08:50 наші воїни ППО збили ворожий безпілотник, уламки впали на приватну територію. Інформації про постраждалих наразі не надходило», – поінформував Максим Козицький.



На місці працюють всі профільні служби.

Оновлено о 10:06. За уточненою інформацією, внаслідок падіння ворожого дрона у Зубрі пошкоджені одинадцять житлових будинків, гараж та вісім автомобілів. Люди не постраждали.