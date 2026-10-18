Безпілотник збили у Мурованому

У неділю, 18 жовтня, росіяни атакували Львівщину безпілотниками. Повітряну тривогу оголошували двічі поспіль. Сили протиповітряної оборони збили ворожі цілі. Внаслідок атаки пошкоджені житлові будинки та логістичний комплекс, на складі виникла пожежа.

Перший раз повітряну тривогу о 9:55 оголосили у Золочівському, Львівському, Шептицькому районах через загрозу удару ворожими бойовими безпілотниками. Близько 10:25 на околиці Львова пролунали вибухи.

Після відбою жовтий рівень тривоги вдруге оголосили о 10:52 – для Шептицького і Золочівського району, в 11:00 – для Львівського. Вибухи було чутно на північній околиці Львова близько 11:15.

Голова Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що внаслідок першої атаки пошкоджені девʼять житлових будинків, вибуховою хвилею у них повибивало вікна та двері. На місці працюють відповідні служби.

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«Близько 10:30 наші воїни протиповітряної оборони збили над Мурованим ворожий безпілотник. Попередньо, без жертв та постраждалих», – написав Максим Козицький після відбою тривоги.

Про збиття другого БПЛА над Малеховом повідомив міський голова Львова Андрій Садовий: «Попередньо, над Малеховом Львівської громади збили ворожий безпілотник. Можливі пошкодження внаслідок падіння уламків. Інформацію уточнюємо. Усі служби виїхали на місце».

Уламок збитого ворожого безпілотника пробив дах цивільної промислової будівлі. Пошкоджено майно підприємця на площі близько 100 м2.

фото з телеграм-каналу Андрія Садового

Голова ОВА додав, що внаслідок збиття другого безпілотника був пошкоджений логістичний комплекс у Малехові, горіла складська будівля. Пожежу загасили о 12:20.

До слова, у суботу, 17 жовтня, ворожий безпілотник збили біля Бродів. У п’ятницю, 16 жовтня, Львів також атакували реактивними БпЛА. Тривогу в місті оголошували кілька разів. У передмісті пошкоджені приватні будинки та поранений чоловік.