Відомо про три реактивні дрони, які летіли на Львів

У п’ятницю вранці, 16 жовтня, Росія атакувала Львів реактивними БпЛА. Працювала ППО, у місті було чутно вибухи.

Близько 9:10 Повітряні сили України повідомили про реактивний БпЛА, який рухався на Львів. Міський голова Андрій Садовий закликав мешканців перебувати в безпечному місці через ворожий дрон на території Львівської громади.

Згодом у місті пролунав вибух. «Чути роботу ППО», – додав мер. За інформацією голови ЛОВА Максима Козицького, ППО збила російський бойовий безпілотник на пільоті до Львова.

Близько 9:30 у Львові та деяких районах області було оголошено повторну повітряну тривогу через атаку БпЛА. У місті знову було чутно вибух.

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Станом на 9:48 голова ЛОВА повідомив про третій безпілотник, який зайшов на територію області. Пролунав ще один вибух.

Як повідомив Андрій Садовий, унаслідок падіння уламків ворожого безпілотника в Дублянах Львівської громади поранено 34-річного чоловіка. «Він отримав осколкове поранення правого стегна. Постраждалого доправили до лікарні святого Пантелеймона у Львові, де йому надають необхідну медичну допомогу», – зазначив мер.

За підсумками атаки на Львів Максим Козицький додав: «У період з 9:07 до 9:59 наша ППО збила над Львівщиною три ворожі бойові безпілотники. Через падіння уламків підбитого ворожого безпілотника у Дублянах постраждав чоловік. Зафіксували вибиті вікна у житлових будинках в Мурованому. На місцях працють служби».