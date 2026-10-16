Наслідки російської атаки на будинок в Рівному, 16 жовтня

У ніч на п’ятницю, 16 жовтня, російські війська масовано атакували Рівне та область. Зафіксовано ураження цивільної інфраструктури, зокрема житлових будинків. Про це повідомив начальник Рівненської обласної військової адміністрації Олександр Коваль.

За словами посадовця, він перебуває на місці одного з влучань у Рівному. Відповідні служби працюють над ліквідацією наслідків атаки.

Коваль пообіцяв згодом повідомити подробиці.

Виконувач обов’язків міського голови Рівного Віктор Шакирзян повідомив містян про зміни в русі тролейбуса №11.



«Через перекриття руху тролейбус, який курсує по маршруту №11 із Вербової не їде до “Екватора”. Транспорт повертає в напрямку поліклініки №3, а далі рухається за маршрутом №10 до кладовища “Нове», – написав Шакирзян.

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Доповнено. У Рівненській ОВА повідомили про сімох поранених внаслідок атаки на Рівне. Обійшлося без госпіталізації.

Олександр Коваль зазначив, що повітряна тривога перешкоджає повноцінній роботі служб. Зараз влада обстежує пошкоджене житло, щоб тимчасово відселити постраждалих мешканців.

«Мешканці, чиє майно постраждало внаслідок атаки, можуть звернутися на гарячу лінію міськвиконкому – 1553, а також до представників міської ради безпосередньо біля будинку», – додав він.

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