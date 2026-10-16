Знеструмлення в місті

Уранці п’ятниці, 16 жовтня, російська армія атакувала Луцьк. Унаслідок атаки російських БпЛА місто залишилося без електропостачання. Про це повідомив секретар Луцької міської ради Андрій Разумовський, передає «Суспільне».

За словами Разумовського, комунальні служби працюють на резервних джерелах живлення.

Лучани повідомляють про відсутність водопостачання в місті, зокрема на верхніх поверхах багатоповерхівок.

Додамо, о 7:25 кореспонденти «Суспільного» повідомили про звуки вибухів в Луцьку.

Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

За інформацією місцевих телеграм-каналів, на півдні Луцька виникла пожежа біля лінії електропередач.

Оновлено о 8:35. На Волині через атаку близько 20 реактивних БпЛА без світла залишилися 370 тис. абонентів, повідомив голова Волинської ОВА Роман Романюк. Відновлювальні роботи тривають.

За даними ОВА, у Маневичах пошкоджене приватне підприємство, двоє людей травмовані, доля ще п’ятьох невідома. У Луцьку постраждало підприємство з іноземними інвестиціями, минулося без постраждалих.

Новина доповнюється...