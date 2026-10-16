РФ атакувала Тернопільщину дронами

У ніч на п’ятницю, 16 жовтня, російські війська атакували Тернопільську область реактивними безпілотниками. Про це повідомив голова Тернопільської ОВА Тарас Пастух.

Близько 5:50 голова ОВА повідомив, що росіяни двічі вдарили по Чорткову на півдні області. На місці влучань працюють рятувальники ДСНС.

Упродовж ночі в Чортківському районі кілька разів оголошували повітряну тривогу через загрозу російських безпілотників.

Також вибухи чули в Луцьку, Рівному, Івано-Франківську та Черкасах. Місцева влада наразі не повідомляла про наслідки атак.

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Доповнено о 8:01. У Чорткові через російську атаку пошкоджено приміщення на виробничому підприємстві. Рятувальники загасили пожежу площею 15 м2. Інформації про потерпілих немає.

«Прохання не здійснювати самовільний виїзд на локацію, не поширювати фото, відео та детальну інформацію про місце ураження», – наголосив Тарас Пастух.

«Доброго ранку. Зберігаємо спокій. Поранених нема. Люди живі. Все відбудуємо!» – ідеться в дописі мера Чорткова Володимира Шматька.

Нагадаємо, увечері 14 жовтня російський дрон влучив в промислове підприємство у Чорткові. На виробництві виникла пожежа, яку загасили за годину. Також постраждали п’ятеро людей.