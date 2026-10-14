Влучання дрона зафіксували о 20:57 14 жовтня

Російський дрон увечері 14 жовтня влучив в промислове підприємство у Чорткові на Тернопільщині. На місці виникла пожежа. Працювали бригади рятувальників. Також за медичною допомогою звернулося п’ятеро людей.

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Повітряну тривогу у Чортківському районі оголосили о 20:33. Влучання російського БпЛА зафіксували о 20:57, повідомив начальник Тернопільської ОВА Тарас Пастух у своєму телеграм-каналі.

«Російський БпЛА завдав удару по провідному виробничому підприємству у Чорткові. На локації виникла пожежа. На місце події оперативно прибули рятувальники, медики та інші профільні служби», – розповів Тарас Пастух. Назву підприємства не розголошують.

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Станом на 22:01 рятувальникам вдалося ліквідувати загоряння. Пізніше Тарас Пастух також додав, що через влучання БпЛА постраждало п’ятеро людей.

«До лікувального закладу звернулося 5 осіб. Двох доставили медики бригад швидкої допомоги, ще троє людей звернулись самостійно», – повідомив керівник ОВА.

Наразі на місці працюють правоохоронці, щоб зафіксувати наслідки влучання російського дрона.