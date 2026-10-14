Росіяни влучили у житловий сектор у Рівному

Уночі та вранці у середу, 14 жовтня, росіяни атакували Рівне та Рівненську область безпілотниками. Пошкоджені житлові будинки, а також два агропідприємства. Постраждали восьмеро людей, одного з них дістали з-під завалів. Про це повідомив голова Рівненської ОВА Олександр Коваль.

«Маємо влучання безпосередньо в житлову інфраструктуру. Також ще з ночі уражені два підприємства агропромислового комплексу. Є постраждалі, одна людина з політравмою перебуває у стані середньої тяжкості – її дістали з-під завалів», – зазначив Олександр Коваль.

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З ночі середи, 14 жовтня, повітряну тривогу у Рівному оголошували пʼять разів. Четверта почалася о 08:10, а близько 08:30 у місті пролунали вибухи. Після цього місцеві телеграм-канали почали повідомляти про влучання у приватні будинки.

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Наразі на місці продовжують працювати рятувальники, поліцейські та комунальні служби. Ліквідацію наслідків атаки ускладнювала повітряна тривога.

За інформацією голови ОВА, обласна та міська комісії з питань ТЕБ та НС обговорять можливість переходу на дистанційне навчання.

Оновлено. За уточненою інформацією Рівненської ОВА, унаслідок російської атаки постраждали не пʼятеро, а восьмеро людей, серед них дитина 2012 року народження. Пошкоджені покрівлі двох житлових будинків, вибиті вікна, а також загорілися чотири автомобілі. Триває розбір завалів.

Додамо, що напередодні вранці у вівторок, 13 жовтня, російський безпілотник влучив у корпус університету в центрі Рівного. Унаслідок удару пошкоджені другий поверх і частина фасаду будівлі, виникла пожежа. Заголом постраждали 25 людей.