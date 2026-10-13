На місці події виникла пожежа

У вівторок, 13 жовтня, російський БпЛА влучив в корпус університету в центрі Рівного. Є постраждалі. Про це повідомив голова Рівненської ОВА Олександр Коваль.

«Маємо приліт БпЛА в центр міста. Корпус навчального закладу. Усі служби на місці, працюємо. Багато ушкоджень, є поранені», – зазначив Олександр Коваль у відеозверненні.

Місцеві телеграм-канали також опублікували відео з місця події:

Оновлено 1. Як уточнив Олександр Коваль, попередньо відомо про 20 постраждалих. Двоє людей у важкому стані, троє – у стані середньої важкості. У навчальному корпусі пошкоджено другий поверх і частково фасад. Пожежу загасили.

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Оновлено 2. Поліція Рівненщини повідомила про відкриття кримінального провадження за фактом воєнного злочину (ст. 438 Кримінального кодексу України) та опублікувала фотографії з місця влучання ворожого дрона.

Додамо, що повітряну тривогу у Рівненському та Сарненському районах оголосили о 10:10, у Дубенському – о 10:20. Відбій був об 11:07.