Через російські обстріли школи громади на Рівненщині перевели на дистанційне навчання
Унаслідок однієї з ворожих атак загинув 13-річний хлопець
Школи Рокитнівської громади на Рівненщині перевели на дистанційне навчання через погіршення безпекової ситуації. Відповідне рішення у понеділок, 12 жовтня, ухвалила комісія з питань ТЕБ та НС.
Як повідомив ZAXID.NET голова Рокитнівської громади Григорій Таргонський, протягом останнього тижня на території громади зафіксували чотири «прильоти».
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Зокрема, 9 жовтня росіяни двічі атакували Рокитнівщину. Під час першого удару постраждала 36-річна місцева жителька: у неї діагностували осколкові рани кистей та обличчя. Під час другої атаки постраждала багатодітна сім’я. Від отриманих травм у реанімації помер 13-річний хлопчик – Максим Волошин.Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
«Через тривалі повітряні тривоги стався повний параліч роботи, зокрема у сфері освіти. У результаті немає ні очного навчання, ні дистанційного. До мене почали масово звертатися батьки учнів різних населених пунктів із проханням про дистанційне навчання», – зазначив Григорій Таргонський.
Після цього скликали комісію з питань ТЕБ та НС. Вона рекомендувала керівникам шкіл організувати онлайн-навчання до стабілізації безпекової ситуації.
У громаді також нагадали номери телефонів екстрених служб:
- 112 – єдиний номер екстреної допомоги;
- 101 – ДСНС;
- 102 – поліція;
- 103 – екстрена медична допомога.