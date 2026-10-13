Після звернень батьків у Рокитному зібрали комісію з питань ТЕБ та НС

Школи Рокитнівської громади на Рівненщині перевели на дистанційне навчання через погіршення безпекової ситуації. Відповідне рішення у понеділок, 12 жовтня, ухвалила комісія з питань ТЕБ та НС.

Як повідомив ZAXID.NET голова Рокитнівської громади Григорій Таргонський, протягом останнього тижня на території громади зафіксували чотири «прильоти».

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Зокрема, 9 жовтня росіяни двічі атакували Рокитнівщину. Під час першого удару постраждала 36-річна місцева жителька: у неї діагностували осколкові рани кистей та обличчя. Під час другої атаки постраждала багатодітна сім’я. Від отриманих травм у реанімації помер 13-річний хлопчик – Максим Волошин.

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«Через тривалі повітряні тривоги стався повний параліч роботи, зокрема у сфері освіти. У результаті немає ні очного навчання, ні дистанційного. До мене почали масово звертатися батьки учнів різних населених пунктів із проханням про дистанційне навчання», – зазначив Григорій Таргонський.

Після цього скликали комісію з питань ТЕБ та НС. Вона рекомендувала керівникам шкіл організувати онлайн-навчання до стабілізації безпекової ситуації.

У громаді також нагадали номери телефонів екстрених служб: