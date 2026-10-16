Рятувальники працюють над ліквідацією наслідків атаки

Унаслідок російської атаки на приватне підприємство «Агрофрукт ЛТД» у Маневичах вранці 16 жовтня загинула людина, ще восьмеро постраждали. Пожежу на місці удару локалізували, однак повністю загасити її поки не вдалося. Про це повідомив голова Волинської ОВА Роман Романюк.

Під час ранкових повітряних тривог російський реактивний дрон також атакував гаражний кооператив у Луцькій громаді. Там загорілася господарська будівля. За попередньою інформацією, постраждалих і загиблих немає.

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Крім того, без електропостачання залишилися 270 тис. абонентів. Відновлювальні роботи тривають.

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В області також відновлюють роботу стаціонарних пунктів незламності. Голова ОВА доручив відповідальним перевірити, чи є там усе необхідне для населення.

За словами Романа Романюка, об’єкти критичної інфраструктури працюють на резервних джерелах живлення. Ситуація в області залишається складною, але контрольованою.

Нагадаємо, упродовж ранку Луцьк та область перебували під атакою безпілотників. Під час повітряної тривоги, яка тривала від 07:12 до 07:29, мешканці чули вибухи.

Згідно з даними аналітичної системи YouControl, підприємство «Агрофрукт ЛТД» зареєстроване з 2001 року у Києві. Компанія спеціалізується на переробленні та консервуванні фруктів і овочів, оптовій торгівлі продукцією тощо. Власниками бізнесу є Славомир та Ярослав Полковські.