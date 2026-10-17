Вранці суботи, 17 жовтня, російські війська знову запустили безпілотники на захід України. Один з них збили на Львівщині.

Повітряну тривогу оголосили у Золочівському районі о 7:50 через загрозу удару ворожими бойовими безпілотниками. Відбій дали о 08:30.

Голова Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що ППО підбила в Бродівській громаді ворожий безпілотник. Загиблих і постраждалих немає.

«Він впав поблизу дороги. Горить. На місці працюють всі профільні служби», – повідомив очільник області.

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Внаслідок падіння дрона загорілася суха трава, пожежу швидко загасили.

Максим Козицький також застеріг жителів Львівщини, щоб не наближались до уламків, адже вони можуть здетонувати.

Нагадаємо, у п’ятницю, 16 жовтня, Львів також атакували реактивними БпЛА. Тривогу в місті оголошували кілька разів. Пошкоджені приватні будинки та поранений чоловік.