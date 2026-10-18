У Малехові пошкоджені сонячні панелі

Вранці неділі 18 жовтня ворог запустив у напрямку Львова два безпілотники. Протиповітряна оборона збила їх у передмісті. Про наслідки атаки розповіли у міськраді та обласній військовій адміністрації.

Перший дрон збили у селі Мурованому, яке росіяни також двічі атакували у пʼятницю. За словами голови Львівської ОВА Максима Козицького, у селі пошкоджено девʼять будинків – вибуховою хвилею вибиті вікна та двері. Комісія Мурованської громади обстежує пошкоджені будинки та оцінює збитки.

Вирва на місці падіння уламків у Мурованому (фото Суспільне. Львів)

Другий безпілотник збили над селом Малехів Львівської громади. Там пошкоджений логістичний комплекс і виникла пожежа у складській будівлі. Її оперативно загасили.

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Міський голова Львова Андрій Садовий уточнив, що уламок збитого ворожого безпілотника пробив дах цивільної промислової будівлі. Пошкоджено майно підприємця на площі близько 100 м2.

Наслідки дронової атаки у Малехові (фото ЛМР)

Ніхто з людей внаслідок атаки не постраждав.