Йдеться про мурований будинок початку XX століття на вул. Валова, 10

Правоохоронці подали позов до співвласників будівлі-пам’ятки на вулиці Валова, 10 з вимогою укласти охоронні договори на належні їм частки обʼєкта. Справу розглядає окружний адміністративний суд.

Як повідомили в Івано-Франківській обласній прокуратурі у вівторок, 20 жовтня, йдеться про мурований житловий будинок початку XX століття, зведений у стилі функціоналістичного модерну, прикрашений автентичною ліпниною, кронштейнами та карнизами. Пам’ятка розташована на території колишніх оборонних валів та укріплень Станіславівської фортеці.

У 2024 році Міністерство культури внесло будівлю на Валовій, 10 до Державного реєстру нерухомих пам’яток України. Наразі комерційні приміщення в будинку перебувають у власності трьох людей. Власники не уклали з Івано-Франківською РДА охоронних договорів, уникаючи зобов’язань належного утримання пам’ятки.

«Відсутність охоронних угод уже призвела до того, що будинок зазнав реконструкції: горище переробили під житлову мансарду, через що двоповерхова будівля стала триповерховою. Також змінено форму даху та зовнішнє оздоблення фасаду. Згідно з фотофіксацією, оновлені елементи не відповідають критеріям автентичності. Унаслідок такого втручання споруда втратила свій первинний вигляд», – розповіли у прокуратурі.

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Правоохоронці звернулися до суду. Вони просять зобов’язати співвласників будівлі укласти охоронні договори на належні їм частини обʼєкта культурної спадщини.