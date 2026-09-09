Йдеться про будівлю колишньої залізничної пошти, зведену на початку ХХ століття

Івано-Франківська міська рада скористалася правом привілейованої купівлі пам’ятки архітектури місцевого значення, придбавши на аукціоні будівлю «Укрпошти» на вул. Привокзальній, 19.

Як повідомив гендиректор компанії Ігор Смілянський у середу, 9 вересня, площа об’єкта – близько 1,2 тис. м². Будівлю колишньої залізничної пошти ХХ століття не використовували після відкриття роботизованого сортувального центру за містом.

Приміщення виставили на відкритий аукціон у системі «Прозорро.Продажі». Найвища пропозиція за результатами торгів склала 20 млн грн.

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«Оскільки будинок має статус пам’ятки архітектури місцевого значення, після аукціону запрацювала передбачена законом процедура. “Укрпошта” повідомила про умови продажу орган охорони культурної спадщини, а місто скористалося правом привілейованої купівлі», – зазначив посадовець.

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Договір про продаж місту історичного будинку на Привокзальній, 19 «Укрпошта» та Івано-Франківська міськрада підписали 28 серпня.

Гроші з реалізації приміщення державна компанія витратить на капітальні інвестиції для відновлення пошкодженої інфраструктури. Водночас, за словами Руслана Марцінківа, в будівлі планують розмістити ветеранські хостели.