Володимир Зеленський розповів про дипломатичну роботу США, України та Європи в Осло

Представник Дональда Трампа Стів Віткофф після переговорів із Володимиром Зеленським вирушить до Санкт-Петербурга, щоб підготувати «ґрунт для зустрічі на рівні лідерів». Про це йшлося на спільній пресконференції Володимира Зеленського, прем’єр-міністра Норвегії Йонаса Гара Стьоре та президента Фінляндії Александра Стубба в Осло, передає «Європейська правда».

Володимир Зеленський зазначив, що Україна не програє війну, однак бойові дії та російські обстріли призводять до людських втрат. Тому Україна готова до переговорів щодо будь-якого формату припинення вогню та прагне якомога швидше завершити війну.

«Звісно, ми не програємо війну. Але ми втрачаємо людей через російські атаки. Ми втрачаємо людей і час, бо наші діти не бачать, не мають реального життя, дитинства. Усі люди не мають. Саме тому ми хочемо закінчити війну якомога скоріше», – наголосив Володимир Зеленський.

Водночас Володимир Зеленський зауважив, що мир для України має бути справедливим, а сильні гарантії безпеки – забезпечити його тривалість. Тому українська та американська сторони обговорили кілька форматів можливих гарантій, які Стів Віткофф передасть Росії.

Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

«Ми говорили про НАТО, п’яту статтю Альянсу та гарантії безпеки, подібні до тих, які передбачає стаття 5. У документі прописані різні варіанти таких гарантій. Стів передасть цей документ росіянам, і за день ми почуємо його відгук. Це надзвичайно важливо, адже після завершення цієї війни нам потрібні сильні гарантії безпеки», – сказав Володимир Зеленський.

Прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре додав, що під час перебування в Росії представник Дональда Трампа також представить російському керівництву інші мирні напрацювання США, України та Європи. Йдеться про повоєнну відбудову України, питання санкцій і територіальні суперечки, а також безпеку європейських країн після завершення російсько-української війни. Крім того, Стів Віткофф обговорить із Росією можливу зустріч на рівні лідерів.

«Він (Стів Віткофф, – ред.) зустрінеться з російським керівництвом і обміняється думками щодо цієї зустрічі та пропозицій, над якими працювали європейські й американські колеги, і, можливо, підготує ґрунт для зустрічі на рівні лідерів», – сказав прем’єр-міністр Норвегії.

Крім того, Володимир Зеленський повідомив, що мав розмову із державним секретарем США Марком Рубіо, під час якої вони обговорили «чутливі» питання. Зокрема, обмін розвідувальними даними, роботу Starlink, а також протиповітряну оборону України. За словами президента, розмова була «дуже позитивною».

«У потягу я провів розмову із секретарем Рубіо. Ми обговорили чутливі питання, як-от зв’язок Starlink, перехоплювачі, що дуже важливо, та розвідку. Ми були дуже конкретними, розмова була дуже позитивною», – розповів президент України.

Нагадаємо, 11 жовтня Дональд Трамп оголосив про нібито енергетичне перемирʼя між Україною та Росією. На тлі цього повідомлення Сили оборони на три дні припинили атаки на російські НПЗ, очікуючи від Росії аналогічних деескалаційних кроків. Проте через відсутність реакції РФ Володимир 15 жовтня анонсував відновлення ударів на нафтопереробних заводах Росії.

19 жовтня Дональд Трамп вкотре висловив невдоволення українськими атаками на НПЗ Росії й звинуватив Володимира Зеленського у небажанні завершувати війну.