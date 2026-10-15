Україна готова утриматися від ударів по російських НПЗ в обмін на додаткові ракети-перехоплювачі для ЗРК Patriot

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна відновить удари по російських нафтопереробних заводах на тлі відсутності попереджень США про пуски балістичних ракет і обмеження роботи Starlink для українських військових. Про це він сказав в інтерв’ю газеті Financial Times, оприлюдненому 15 жовтня.

«Заборона [на атаки на нафтопереробні заводи] скасована. З нас досить», – сказав Зеленський.

За словами президента, Україна на три дні призупинила удари по енергетичних об’єктах в РФ на прохання США. Водночас Росія продовжувала атакувати українську енергетику. Зеленський зазначив, що за останній тиждень через атаки РФ на Україну загинули понад 100 цивільних.

Він також підтвердив, що Україна втратила доступ до американської системи раннього попередження про балістичні ракети, а робота терміналів Starlink по всій країні сповільнилася. За його словами, це ускладнило операції на фронті та завдання ударів середньої дальності по російських військових об’єктах. Президент назвав такі дії США «небезпечними» для України.

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Зеленський стверджує, що американські колеги попереджали українських військових: якщо Україна не припинить удари по енергетичних об’єктах, США заблокують розвідувальні дані. Згодом це пояснили Києву технічним збоєм. Водночас президент відкинув версію про випадкову несправність Starlink.

«Це була не технічна проблема, це було бажання (...) Ми знайдемо вихід… але краще не давати йому [Путіну] нового приводу для боротьби чи нового бажання воювати», – заявив він.

За словами українського президента, перевага у військових технологіях, зокрема у використанні дронів, постійно змінюється. Водночас він наголосив, що росіяни не перемагають у війні.

Зеленський також заявив, що погодився б утриматися від ударів по енергетичних об’єктах ворога навіть за умови продовження російських атак лише в обмін на додаткові американські ракети-перехоплювачі до ЗРК Patriot.

Окремо президент розкритикував прагнення Вашингтона укладати ділові угоди з Москвою та симпатію президента США Дональда Трампа до російського лідера Владіміра Путіна. На думку Зеленського, відновлення економічної співпраці між країнами може забезпечити Росії додаткові ресурси для продовження війни.

«Питання буде в тому, коли відбудеться наступна угода? Можливо, це буде газ. Безумовно, це буде газ», – сказав президент.

Він додав, що співпраця США та Росії в енергетичній сфері може викликати невдоволення серед американців.

«Політично це непросто [в Америці], бо всі захочуть запитати: як це може бути, коли одні люди виживають, борються, гинуть – а ти ведеш… бізнес із тими, хто чинить таку агресію», – підсумував Зеленський.

Нагадаємо, у вересні Дональд Трамп поклав на Володимира Зеленського відповідальність за дефіцит дизельного палива у світі, аргументувавши це атаками України на російські нафтопереробні заводи. 11 жовтня американський президент оголосив про нібито енергетичне перемир’я між Україною та Росією. Після цієї заяви українські та європейські посадовці почали отримувати дзвінки з адміністрації Дональда Трампа з погрозами. Американці заявили, що припинять обмін розвідувальними даними та постачання зброї Україні в разі ударів по російських НПЗ. Серед тих, хто отримав такі дзвінки, були заступник керівника Офісу президента Павло Паліса та головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий.

Згодом Володимир Зеленський повідомив, що партнери не попередили Україну про російські балістичні атаки на Київ 12 та 13 жовтня. Окрім того, компанія SpaceX обмежила роботу Starlink в Україні, що призвело до зриву місій Сил оборони.