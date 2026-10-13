Росіяни атакували Київ балістичними ракетами

На тлі оголошеного президентом США Дональдом Трампом енергетичного перемир’я росіяни увечері вівторка, 13 жовтня, атакували Київ балістичними ракетами, завдавши пошкоджень ТЕЦ-4 у Дніпровському районі столиці. За інформацією мера Києва Віталія Кличка, під обстріл також потрапив дев’ятиповерховий будинок у Деснянському районі.

«У Деснянському районі влучання в 9-поверховий будинок. Є пожежа. Екстрені служби прямують на місце. Також у Деснянському районі, внаслідок атаки ворога, палає складська будівля. Екстрені служби прямують на місце», – написав Віталій Кличко.

«Українська правда» повідомила, що повітряну тривогу в місті завчасно не оголосили: кияни отримали сповіщення про загрозу безпосередньо перед ударами або вже під час вибухів.

Повітряні сили ЗСУ підтвердили, що знову не отримали попередження від партнерів про запуск російських балістичних ракет.

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«Близько 22:40 13 жовтня ворог завдав удару по столиці України балістичними ракетами (кількість та тип уточнюються). Ситуація схожа із вчорашньою – інформації від партнерів щодо пусків з території противника не надходило. Причини встановлюються», – йдеться у повідомленні Повітряних сил.

Військові додали, що росіяни можуть здійснити повторні атаки.

На удар балістичними ракетами по Києву відреагував президент Володимир Зеленський. За його словами, ціллю росіян була енергетична інфраструктура, зокрема ТЕЦ-4, яка є одним з основних енергооб’єктів столиці. Президент зазначив, що українська система виявила російські ракети «вже фактично на підльоті до Києва». Він також повідомив, що російські окупанти готують нові атаки з використанням балістичних ракет.

«Факти демонструють, що росіяни не вважають необхідним дотримуватись того, про що сказав Президент Америки. Україна підтримала припинення енергетичного вогню. Росія робить мішенню чергову електростанцію і життя наших людей. І це точно не справедливо, коли й енергетику вони знищують, і навіть попереджень про запуски балістики Україна не отримує. Важливо, щоб світ про це не мовчав. І важливо, щоб Америка реально бачила, що відбувається і хто винен у тому, що війна продовжується», – написав Володимир Зеленський.

Удари Росії відбуваються на тлі оголошеного президентом США Дональдом Трампом 11 жовтня енергетичного перемир’я між Росією та Україною. Увечері того ж дня росіяни завдали удару по ТЕЦ-5 у Харкові. 12 жовтня речник президента РФ Владіміра Путіна Дмітрій Пєсков не підтвердив досягнення угоди про оголошене Трампом енергетичне перемир’я між Росією та Україною. У вівторок, 14 жовтня, Трамп заявив, що енергетичне перемир’я діє, а ймовірні порушення вимагають перевірки. Коментуючи заяви Трампа, Володимир Зеленський заявив, що слова президента США стали для нього несподіванкою. Водночас президент України повідомив про готовність піти на перемир’я, якщо Росія зробить те саме. Раніше Трамп вимагав від Зеленського припинити удари по російських нафтопереробних заводах.

Нагадаємо, 12 жовтня росіяни атакували цивільну інфраструктуру Києва п’ятьма балістичними ракетами. Володимир Зеленський повідомив, що Україна не отримала від партнерів даних про цю атаку.

Згодом американське медіа Politico повідомило, що Україна отримує інформацію про російські атаки через центр командування та управління бойовим простором (Battlespace Command and Control Center), яким керують військові США та НАТО. Американці пояснили, що не попередили про атаку 12 жовтня через погодні умови.