Російський ОТРК «Искандер», з якого РФ запускає балістичні ракети

Україна не отримала від США попередження про атаку балістичних ракет на Київ через погодні умови. Про це у вівторок, 13 жовтня, повідомило американське медіа Politico.

Politico зазначає, що Україна отримує інформацію про російські атаки через центр командування та управління бойовим простором (Battlespace Command and Control Center), яким керують військові США та НАТО. Вдень 13 жовтня Володимир Зеленський повідомив, що Київ не отримав від партнерів інформацію про атаку балістичних ракет, яка сталася ввечері 12 жовтня. Водночас міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що обмін розвідданими через цю платформу триває. Один зі співрозмовників Politico повідомив, що США пояснили інцидент погодними умовами. Водночас він зауважив, що Київ не вважає це об’єктивною причиною.

«Американці повідомили українцям, що попередження не надійшло через погані погодні умови, що в Києві не вважають достатньою причиною. Тому багато хто дедалі більше непокоїться, що насправді причина могла бути іншою», – цитує Politico посадовця, обізнаного із ситуацією.

Водночас речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, що вже були випадки, коли Україна не отримувала інформацію про російські атаки через збій системи Battlespace Command and Control Center.

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«Часом ця інформація не надходить. Це не перший випадок... Якщо цього разу виникли конкретні технічні проблеми, гадаю, фахівці в цьому розберуться. І вони вирішать цю проблему разом із нашими партнерами», – сказав Юрій Ігнат.

Президент США Дональд Трамп у коментарі журналістам заявив, що американці не припиняли обмін розвідданими з Україною, передає «Українська правда».

«Ми допомагаємо Україні», – заявив президент США.

Зауважимо, що інцидент стався на тлі погроз адміністрації Дональда Трампа припинити обмін розвідувальними даними та постачання зброї Україні через механізм PURL у разі атак на російські нафтопереробні заводи.

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За даними Володимира Зеленського, росіяни атакували Київ балістичними ракетами «Іскандер/С-400». Під удар потрапила цивільна інфраструктура. Вибухи у столиці пролунали ще до того, як Повітряні сили оголосили повітряну тривогу.