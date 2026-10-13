Росіяни атакували Київ балістичними ракетами «Іскандер/С-400»

Президент Володимир Зеленський повідомив, що західні партнери не попередили Україну про російську балістичну атаку на Київ, яка відбулася ввечері 12 жовтня. Про це він повідомив у вівторок, 13 жовтня, коментуючи атаки Росії.

За словами Зеленського, з вечора 12 жовтня росіяни атакували територію України понад сотнею реактивних дронів, баражуючими боєприпасами та балістичними ракетами. Попри збиття більшості ворожих цілей, у низці регіонів є руйнування.

Зокрема, у Харкові боєприпас «Бандероль» влучив у житловий будинок, внаслідок чого загинули четверо людей. За словами Зеленського, за один вечір у Харкові постраждала 41 людина. Крім того, є руйнування та постраждалі на Львівщині, Рівненщині та Хмельниччині.

Захід не попередив про балістичну атаку на Київ

Також Володимир Зеленський відреагував на атаку балістичних ракет на Київ ввечері 12 жовтня. Нагадаємо, вибухи у столиці пролунали ще до того, як Повітряні сили оголосили тривогу. За даними ПС, росіяни атакували Київ ракетами «Іскандер/С-400». Президент повідомив, що про ракети, які вдарили по цивільній інфраструктури, Україна не отримала попередження.

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«Щодо цього удару, на жаль, не було попередження від партнерів. Розвідувальні дані про запуск російських балістичних ракет допомагають рятувати життя людей, і це одне з найбільш критичних питань. Саме це допомагає запобігати вбивствам, коли попередження про балістику є», – написав Зеленський.

Водночас міністр закордонних справ України Андрій Сибіга 13 жовтня заявив, що країна продовжує отримувати розвіддані від Сполучених Штатів. За його словами, повітряну тривогу в Києві оголосили з запізненням через тип озброєння, яким била Росія.

Нагадаємо, атака балістичних ракет перед повітряною тривогою в Києві відбулася на тлі погроз США про припинення передачі Україні розвідувальних даних та озброєння за програмою PURL. За даними The Kyiv Independent, серед тих, кому дзвонили американські посадовці з вимогами не завдавати ударів по російських НПЗ, були головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий та заступник голови Офісу президента Павло Паліса.

Росія порушила оголошене Трампом енергетичне перемирʼя

Володимир Зеленський наголосив, що Україна не завдавала ударів по обʼєктах російської нафтопереробки та загалом енергетики протягом двох діб. Нагадаємо, 11 жовтня президент США Дональд Трамп оголосив про енергетичне перемир'я між Росією та Україною. Україна, за словами Зеленського, дотримувалася цього перемирʼя, проте «Росія не послухалась президента Америки». Зазначимо, напередодні, 12 жовтня, речник Кремля Дмітрій Пєсков заявив, що адміністрації Путіна «поки що немає чого сказати» про енергетичне перемирʼя.

«За цей час росіяни атакували і наші енергетичні об’єкти, і нашу критичну інфраструктуру й дали абсолютно чіткі сигнали, що вони не збираються утримуватися від ударів по Україні. Під ударами саме за ці дві доби були 19 регіонів нашої країни», – повідомив Зеленський.

Президент наголосив, що Україна готова до «дзеркальних деескалаційних кроків», і для цієї деескалації потрібен дієвий тиск на Росію.

«Але пряма чи опосередкована підтримка Росії, гальмування допомоги Україні та ускладнення захисту життя від балістики – це те, що точно не спрацює на мир. Мир потрібен всім. Сильна Америка, сильна Європа, сильні партнери потрібні», – написав Зеленський.

Нагадаємо, 9 жовтня Дональд Трамп заявив, що уклав угоду з Владіміром Путіним про експорт мільйонів тонн російського дизелю. Крім того, він звинуватив Зеленського у недостатніх зусиллях для досягнення миру. Вже 10 жовтня Трамп закликав українців обрати нового президента для укладення угоди з Росією.