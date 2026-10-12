Дмітрій Пєсков заявив, що Росії також «немає чого сказати» про енергетичне перемирʼя

Росія відкинула ідею перемирʼя на 60 днів для проведення виборів в Україні. Водночас Росія може оголосити про припинення вогню безпосередньо у день виборів, заявив речник Кремля Дмітрій Пєсков.

Пєсков прокоментував заяву президента США Дональда Трампа, що Україні пора обрати нового президента, який «зможе укласти угоду». Нагадаємо, 10 жовтня Трамп заявив, що Зеленський нібито «створює проблеми для всього світу».

11 жовтня Зеленський повідомив, що Україна може провести вибори, якщо Росія погодиться на повне 60-денне припинення вогню.

«У кремлі неодноразово заявляли — і президент Путін, і на інших рівнях: ми хочемо не перемир’я, ми хочемо довгострокового миру і готові робити для цього все можливе», – заявив Пєсков.

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Водночас він додав, що російський диктатор Владімір Путін буде готовий дати вказівку не атакувати Україну лише у день виборів.

Крім того, Пєсков прокоментував енергетичне перемирʼя, про яке 11 жовтня оголосив Дональд Трамп. Речник Кремля заявив, що контакти щодо цього тривають, і адміністрації Путіна «поки що немає чого сказати про це».

До слова, 12 жовтня Володимир Зеленський повідомив, що Росія вже порушила енергетичне перемирʼя, оголошене Трампом. За його словами, росіяни атакували енергетичний обʼєкт на Харківщині.